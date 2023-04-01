İstanbul Sözleşmesi için açılan davaya ret
Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptaline yönelik açtığı davada Danıştay İdari Davalar Kurulu, TİP’in temyiz talebini reddetti.
Kararın hukuki değerlendirmesinde, “Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan; görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi, usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür” denildi.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir” ifadeleri yer aldı.
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