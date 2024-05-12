İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamanın üzerinden 13 yıl geçti, kadınlar şu mesajı verdi: ‘Asla vazgeçmiyoruz’

Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.05.2024 - 04:00

Kadınlar, her 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde sözleşmeden vazgeçmediklerini dile getirdi. Eylemlerde, “Sözleşme uygulansın” ve “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” pankartları ile sözleşmenin yeniden imzalanması gerektiğine vurgu yaptılar.



"ÇAĞDAŞLIĞIN BELGESİDİR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mücadelemiz sürecek. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği ise sözleşmeye ilişkin, “Sözleşmenin 2021 yılında Meclis iradesini yok sayarak tek imzayla feshedilmesi hukuken yok hükmündedir. Vazgeçmiyoruz” dedi. Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, “Sözleşmeyi öncelikle unutmamaya, sonra da unutturmamaya çalışacağız. Sözleşme demokrasinin, çağdaşlığın bir belgesidir. ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ demeye de devam edeceğiz” dedi. Verilere göre sözleşmeden çıkılmasından bu yana en az 974 kadın öldürüldü.



SOYADI TEPKİSİ

Öte yandan Canan Güllü, 9. Yargı Paketi taslağında yer alan Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, kadınların evlendikten sonra bekârlık soyadlarını kullanamayacalarını maddesine tepki gösterdi: Güllü, siyasi iktidarın tarikatlarla işbirliği protokolleri yaptığını hatırlatarak, “Cehaletin varlığının yükseldiği, cehalete karşı yükselen sesin ise üstünün örtülmeye çalışıldığı bir sürece giriyoruz. Kadınların kazanılmış haklarına karşı cephe oluşturuluyor. Burada maalesef daha çok muhafazakarlaşan bir Türkiye’nin tablosu görüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

