İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamanın üzerinden 13 yıl geçti, kadınlar şu mesajı verdi: ‘Asla vazgeçmiyoruz’
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni 11 Mayıs tarihinde imzalamasının ardından tam 13 yıl geçti. İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülke olmamıza karşın üç yıl önce cumhurbaşkanı kararıyla sözleşme feshedildi.
Kadınlar, her 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü’nde
sözleşmeden vazgeçmediklerini
dile getirdi. Eylemlerde, “Sözleşme
uygulansın” ve “İstanbul
Sözleşmesi yaşatır” pankartları ile
sözleşmenin yeniden imzalanması
gerektiğine vurgu yaptılar.
"ÇAĞDAŞLIĞIN BELGESİDİR"
Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Platformu sosyal medya üzerinden
yaptığı paylaşımda, “Mücadelemiz
sürecek. İstanbul Sözleşmesi’nden
vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
ise sözleşmeye ilişkin, “Sözleşmenin
2021 yılında Meclis iradesini yok
sayarak tek imzayla feshedilmesi
hukuken yok hükmündedir.
Vazgeçmiyoruz” dedi. Cumhuriyet’e
konuşan Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu (TKDF) Başkanı
Canan Güllü, “Sözleşmeyi öncelikle
unutmamaya, sonra
da unutturmamaya
çalışacağız. Sözleşme
demokrasinin, çağdaşlığın
bir belgesidir. ‘İstanbul
Sözleşmesi yaşatır’
demeye de devam
edeceğiz” dedi. Verilere
göre sözleşmeden
çıkılmasından bu yana en
az 974 kadın öldürüldü.
SOYADI TEPKİSİ
Öte yandan Canan Güllü, 9. Yargı
Paketi taslağında yer alan Anayasa
Mahkemesi kararına rağmen,
kadınların evlendikten sonra
bekârlık soyadlarını
kullanamayacalarını
maddesine tepki gösterdi:
Güllü, siyasi iktidarın
tarikatlarla işbirliği
protokolleri yaptığını
hatırlatarak, “Cehaletin
varlığının yükseldiği,
cehalete karşı yükselen
sesin ise üstünün
örtülmeye çalışıldığı
bir sürece giriyoruz. Kadınların
kazanılmış haklarına karşı cephe
oluşturuluyor. Burada maalesef
daha çok muhafazakarlaşan bir
Türkiye’nin tablosu görüyoruz’’
ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
- Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme
- Trendyol 1. Lig'de tarihe geçen uzatmalar!
- Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!
- CHP’den belediye başkanlarına genelge
- Ali Koç adaylık için kararını verdi!
- Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım
- POS'la para toplayanlar dikkat!
- PTT binasını satışa çıkardılar!