‘10 bin taksi plakası çıkartılabilir’ diyen Eyüp Aksu’ya Buğra Gökçe’den yanıt: ‘3 bin yeni taksi plakası çıkartılmasın red oyu vermişti’

Buğra Gökçe, Eyüp Aksu’nun, "İstanbul'da 10 bin taksi plakası çıkartılabilir" sözlerine; “3 bin yeni taksi plakası çıkartılmasın red oyu vermişti. Bugün 10 bin taksiye ihtiyaç var noktasına gelmiş durumda” yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 21:38
‘10 bin taksi plakası çıkartılabilir’ diyen Eyüp Aksu’ya Buğra Gökçe’den yanıt: ‘3 bin yeni taksi plakası çıkartılmasın red oyu vermişti’
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul'da 10 bin taksi plakası çıkartılabilir" açıklamasını yaptı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Aksu’nun söz konusu açıklamalarına yanıt verdi. Gökçe, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

"3 BİN YENİ TAKSİ PLAKASI ÇIKARTILMASIN RED OYU VERMİŞTİ"

“Bugün Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ‘İstanbul'da 10 bin taksi plakası çıkartılabilir’ demiş.

Daha henüz 7 ay önce, benim bizzat yönettiğim UKOME toplantısında kendisi 3 bin yeni taksi plakası çıkartılmasın RED oyu vermişti.

O gün İstanbul'un 3 bin taksiye bile ihtiyacı olmadığını söyleyen şahıs bugün 10 bin taksiye ihtiyaç var noktasına gelmiş durumda.

UKOME'nin yapısını değiştirerek 5 yıl boyunca tüm tekliflerimizi reddeden, İstanbulluların nitelikli ve güvenli taksi talebine engel olan, İstanbul'da milyonlarca insana taksi çilesi çektirenlere soruyorum,

16 milyon İstanbulluya siyasi ve maddi sebeplerle çektirdiğiniz azabın hesabını nasıl vereceksiniz?

31 Mart'tan sonra taksi plakası teklifi UKOME'ye geldiğinde oyunuzun rengi ne olacak?

Tüm İstanbullulara da bu tabloya 31 Mart'ta en güzel cevabı vermelerini öneriyorum.


 



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