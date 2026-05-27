İstanbul'un ardından... CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Facebook hesabına da el konuldu

27.05.2026 19:19:00
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu’nun ekibi, CHP’nin sosyal medya hesaplarını kontrol etmeye başladı. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç söz konusu haberi duyurarak yeni adreslerini de paylaştı.

CHP’nin kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP il başkanlıklarının hesaplarını kontrol etmeye başladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ardından, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın Facebook hesabı da ele geçirildi. 

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yeni adreslerini duyurdu: 

“Kamuoyu ve basına önemle arz olunur;

CHP İzmir İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır.

Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır.

Duyurularımız ve içeriklerimiz için yeni Facebook sayfamızı takibe alabilirsiniz: https://www.facebook.com/profile.php?id=61590289685408”

