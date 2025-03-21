İstanbul Üniversitesi ayakta: 'İmamoğlu' eylemlerinde üçüncü gün!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:49

Güncelleme: 21.03.2025 - 16:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilip 106 kişiye yönelik İBB operasyonunda gözaltına alınması üzerine, çarşamba günü başlayan öğrenci eylemleri üçüncü gününde devam ediyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde üniversite öğrencileri bugün de kampüslerde sokaklarda eylemde. Öğrenciler sloganlarla ses çıkarıyor, iktidara mesaj veriyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜÇ GÜNDÜR EYLEMDE

Öğrenciler, eylemlerine 3. günde de devam etti, ellerinde dövizlerle sloganlar attı.

"Üniversite biat etmez", "Kork la biziz, halk", "İstifa edin eve dönelim" dövizleri açan öğrenciler, okul kapısında bir araya geldi.