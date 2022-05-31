Son Dakika: Taksim'de polis müdahalesi

31 Mayıs 2022 Salı, 19:02

Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi'nin 9. yıldönümü nedeniyle eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talep ederek ve “Karanlık gider, Gezi kalır!” diyerek bugün saat 19.00’da Taksim’e çağrı yapmıştı.

Taksim Dayanışması'nın yaptığı çağrının ardından bugün Gezi Parkı girişine polis bariyerleri çekilmişti.

Taksim'e yürümek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti.

İşte o anlar:

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