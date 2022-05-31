Son Dakika: Taksim'de polis müdahalesi

Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıldönümü nedeniyle Taksim'e çağrı yapıldı. Eylem öncesi Gezi Parkı'na polis bariyerleri çekildi. Taksim'e yürümek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 19:02
Son Dakika: Taksim'de polis müdahalesi
Abone Ol google-news

Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi'nin 9. yıldönümü nedeniyle eşitlik, özgürlük, demokrasi ve adalet talep ederek ve “Karanlık gider, Gezi kalır!” diyerek bugün saat 19.00’da Taksim’e çağrı yapmıştı.

Taksim Dayanışması'nın yaptığı çağrının ardından bugün Gezi Parkı girişine polis bariyerleri çekilmişti. 

Taksim'e yürümek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti.

İşte o anlar:

AYRINTILAR GELİYOR...


gezi parkı taksim Taksim Dayanışması polis

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler