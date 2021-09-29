İstanbul Valiliği'nde üniversite rektörleriyle 'arsa değerlendirme' toplantısı
İstanbul'daki devlet üniversitelerinin rektörleriyle öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yapıldı.
Üniversite öğrencilerinin günlerdir devam eden eylemleriyle gündem haline getirdikleri barınma sorunu, İstanbul'da Valilik ve rektörleri harekete geçirdi.
İstanbul Valiliği'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla devlet üniversitelerinin rektörleriyle öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yapıldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzdaki devlet üniversitelerimizin rektörleriyle öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik arsa değerlendirme toplantısı yaptık. Akademik eğitim takviminin en iyi şekilde sürdürülmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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