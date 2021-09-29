Özel yurt işverenlerinden açıklama: Asıl amaçları çözüm değil, yurtlara bedava yerleşmek

29 Eylül 2021 Çarşamba, 09:08

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Baydar, üniversite öğrencilerinin yurdun çeşitli illerinde bir süredir devam ettirdiği barınma hakkı konulu eylemlerle ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, ülkedeki yurt ve barınma sorunuyla ilgili “bilgi kirliliği” olduğunu iddia eden Ahmet Baydar, “Ülkemizde bir yurt ve barınma sorunu yoktur. Konuyu maksatlı olarak gündemde tutmaya çalışanların asıl amacının, ülke genelinde yurt ve barınma sorununa çözüm üretilmesi için odaklanılması değil, mevcut KYK yurtlarına bedava veya bedavaya yakın yerleşememe sıkıntısı olduğu anlaşılmaktadır.” dedi.

Baydar, “Üyelerimizden sendikamıza ulaşan bilgilere göre yurt sıkıntısı yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde lokal olarak görülmektedir. Diğer pek çok örnek olarak, Karabük, Aksaray, Konya ve Uşak gibi birçok ilde doluluk oranı yüzde 50’lere ulaşmayan özel yurt ve kapasite mevcuttur. Bazı bölgelerde mahalli olarak görülen yurt sıkıntısı, öğrencilerin pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim yapılmayan üniversitelerinden uzak kalması nedeniyle 2 dönem için oluşan yığılmadan ve yoğunluktan kaynaklanmaktadır ve geçicidir.” ifadelerini kullandı.