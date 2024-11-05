İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediyesi kayyumunu ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'u ziyarette bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediyesi kayyumunu ziyaret etti
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:27

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınıp tutuklanmasından sonra yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy'u ziyaret etti.

Vali Davut Gül, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Valimiz Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy’u ziyaret etti."

 


Etiketler: #Davut Gül #Esenyurt Belediyesi #ahmet özer

İlgili Haberler

Özgür Çelik'ten Davut Gül'e tepki: 'İstanbul Valisi siyasi tartışmalara girmemeli'

Özgür Çelik'ten Davut Gül'e tepki: 'İstanbul Valisi siyasi tartışmalara girmemeli'
İstanbul Valisi Davut Gül'den Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesi ile ilgili yayın yasağı uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül'den Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'in katledilmesi ile ilgili yayın yasağı uyarısı
53 barodan kayyum açıklaması: İçişleri Bakanlığı'na çağrı!

53 barodan kayyum açıklaması: İçişleri Bakanlığı'na çağrı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler