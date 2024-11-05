İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediyesi kayyumunu ziyaret etti
İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'u ziyarette bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınıp tutuklanmasından sonra yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy'u ziyaret etti.
Vali Davut Gül, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret etti.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Valimiz Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy’u ziyaret etti."
Etiketler: #Davut Gül #Esenyurt Belediyesi #ahmet özer
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