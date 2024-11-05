İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediyesi kayyumunu ziyaret etti

Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:27

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınıp tutuklanmasından sonra yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy'u ziyaret etti.

Vali Davut Gül, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Valimiz Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy’u ziyaret etti."