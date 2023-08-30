İstanbul Valisi Gül’den alkol genelgesine gerekçe: ‘Kadınların huzuru için…’
İstanbul Valiliği’nin açık alanda alkol kullanımına ilişkin yayımladığı karar hakkında Vali Gül’den de bir açıklama geldi. Gül, genelgenin gerekçesini ‘kadınların korkmadan gece geç saatlerde gezmesi’ olarak gösterdi.
İstanbul Valiliği’nin açık alanda alkol kullanımına ilişkin yayımladığı karar konuşulmaya devam ediyor.
Söz konusu yazıda “İlgili makamlarda yapılan şikayetlerde ilimiz sınırları içerisinde güvenlik ve asayiş bakımından kamu düzenini bozan ve halkın huzurunu kaçıran olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü oldukları umuma açık park, plaj, sahil, vb. Alanlarda alkol alan şahısların rahatsızlık vererek halkımızda korku ve panik yaşanmasına sebep oldukları tespit edilmiştir” ifadeleri kullanırken, valilik yeni bir karar alınmadığını belirtti.
Gündem olan karara ilişkin bir açıklama da İstanbul Valisi Davut Gül’den geldi.
Gazeteci Nevşin Mengü’ye konuşan Vali Gül, kararın gerekçesi olarak ‘kadınların da İstanbul'da korkmadan gece geç saatlerde dahi park ve sahillerde rahatsız edilmeden vakit geçirmesinin hakkı olduğunu’ gösterdi. Gül, genelgeyle bu durumda dikkat çekmek istediklerini belirtti.
??İstanbul'da park ve sahillerde içki içmek yasaklandı mı? Elçiye zeval olmaz, Vali ile telefonda konuştum.— nevsin mengu (@nevsinmengu) August 30, 2023
??İstanbul Valiliğinin park ve bahçelerde içki yasağı getirdiğine ilişkin haberlerle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül ile konuştum. Sayın Gül, yeni yasak getirmediklerini,…
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