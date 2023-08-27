Alkollü traktör sürücüsü D-100'ü birbirine kattı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 08:06

Güncelleme: 27.08.2023 - 09:18

D-100 karayolunda Vakıf Geçitveren köyü mevkiinde; Ankara istikametine ters yönden giren ve alkollü olduğu öğrenilen Abdullah Özdemir idaresindeki 14 AAN 095 plakalı traktör, S.I. yönetimindeki 14 DU 111 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü S.I. yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

MERAKLI SÜRÜCÜLER ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Kazanın olduğu anlarda İstanbul istikametine seyreden meraklı sürücüler zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ise yaralanan olmadı.

YARALIYA İLK MÜDAHALE SİVİL SAĞLIKÇIDAN YAPILDI

Traktörün kafa kafaya çarpıştığı otomobilin sürücüsü S.I.’nın yardımına kazayı gören sivil sağlıkçı ve yurttaşlar yetişti. Yaralının olay yerinde sağlık kontrollerini yaparak içini rahatlatan sivil sağlıkçı ekipler gelene kadar S.I’nın başından ayrılmadı.

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı S.I. ambulansa bindirilerek, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Konuşmakta zorluk çeken ve alkollü olan traktör sürücüsü Abdullah Özdemir ise tedbir amaçlı başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.