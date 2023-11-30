Erdoğan'ın ardından İstanbul Valisi de isyan etti: 9-10 TL'ye ekmek satışı yapılıyor!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 22:04

Güncelleme: 30.11.2023 - 22:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün katıldığı Öğretmenler Günü Programı, bir kiracıyla olan diyaloğunu anlatmış ve 'fahiş kira artışı' nedeniyle ev sahibine kızmıştı.

İstanbul Valisi Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki değerlendirme toplantısında, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe müdürleri ile ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

EKMEK FİYATLARI İÇİN DENETİM ÇAĞRISI

Vali Davut Gül, konuşmasında, İstanbul’da ekmek satış fiyatlarındaki farklılıklara değindi.

İstanbul’da ekmek satış fiyatının 6,50 lira olduğunu aktaran Gül, “Kimi yerde 9 liraya, 10 liraya ekmek satışı yapılıyor. Bu konuda halkımızı mağdur etmemek adına Tarım İl Müdürlüğü ve belediyelerimizi etkin fiyat denetimi yapmaya davet ediyorum” dedi.

SOKAK HAYVANLARINA DA DEĞİNİLDİ

Sunum yapan belediye başkanları problemleri aktarırken, ortak sorun olarak sahipsiz sokak hayvanları gündeme geldi. Vali Gül, sokak hayvanları konusunda en olmaması gereken senaryonun şu anki durum olduğunu dile getirdi.

ERDOĞAN: SENDE VİCDAN VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda, bir kiracıyla olan diyaloğunu anlatmıştı:

"Dedi ki 'Kiracıyım.' 'Ne ödüyorsun?' dedim. 'Başkanım' dedi, 'Şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2 bin 500 lira veriyordum. Şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın' diyor

Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan ricada bulunduk. Dedim ki 'Ya uygun bir kiralık yer bul. Veyahut da bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağla.' Bu vicdan... Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. El ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız. Ama ben o ev sahibine, herhalde o da şimdi dinliyordur beni, 'Sende vicdan var mı?' diye sormak durumundayım. Bu kadar biz konut yapıyoruz. Bu yaptığımız konutlarla çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ama insaf ya 2 bin 500'den 7 bin 500'e. Bu ne vicdandır?"