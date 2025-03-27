İstanbul Valisi'nden 'yürüyüş' paylaşımı: Anayasa'yı hatırlatanları 'gizledi'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 19:10

Güncelleme: 27.03.2025 - 19:16

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, toplantı ve yürüyüşlere yönelik bir açıklama paylaştı.

Gül'ün paylaşımına gelen Anayasa'nın 34. maddesini hatırlatan paylaşımların ise gizlendiği dikkat çekti.

Gül'ün paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri için belirlenmiş 40 yasal alan bulunmaktadır.

2911 sayılı Kanun gereği, etkinliklerin en az 48 saat önceden bildirilmesi halinde izin verilmekte ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

Ancak bazı kişi ve gruplar, bu yasal alanları kullanmadan, gerekli başvuruları yapmadan etkinlik düzenlemekte ve vatandaşları da bu yasa dışı etkinliklere davet etmektedir.

Bu tür etkinlikler kamu düzenini bozmakta, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmakta ve polisle vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir.

Vatandaşlarımızın; polisle karşı karşıya gelmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve kamu düzeninin korunması adına yasal olmayan etkinliklere katılmamaları önemle rica ederim."

İstanbul’da toplantı ve gösteri yürüyüşleri için belirlenmiş 40 yasal alan bulunmaktadır.



2911 sayılı Kanun gereği, etkinliklerin en az 48 saat önceden bildirilmesi halinde izin verilmekte ve güvenlik tedbirleri alınmaktadır.



Ancak bazı kişi ve gruplar, bu yasal alanları… — Davut GÜL (@gul_davut) March 27, 2025

Gül'ün 'gizlediği' paylaşımlar ise şu şekilde: