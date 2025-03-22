İstanbul Valisi Davut Gül'den eylemlere ilişkin açıklama: 'Ölçülü müdahale yapılıyor'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 13:48

Güncelleme: 22.03.2025 - 13:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ülkenin dört bir yanında sokağa çıkan yurttaşlara polis müdahalelerde bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, polisin müdahalelerinin 'gereken ölçüde' olduğunu söylerken, "Bu kirli tezgâha asla geçit yok" dedi.

"GEREKEN ÖLÇÜDE MÜDAHALEDE BULUNMAKTADIR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir.

Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır.

Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek."