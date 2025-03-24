CHP'den, İstanbul Valisi Davut Gül'e ziyaret

Yayınlanma: 24.03.2025 - 14:50

Güncelleme: 24.03.2025 - 16:05

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik saat 15.00’te İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.

Gül ile yapılan görüşmeye dair konuşan Özgür Çelik, bugün Şehzade Camii'nde oluşan zarara ilişkin görüştüklerini ve bu nedenle iftar çağrısı yapan bir grupla ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Özgür Çelik şunları söyledi:

''Öğrencilerin farklı alanlara yürüyüş talepleri oldu. Biz Saraçhane'nin korunması gerektiğini, direnişin alanının Saraçhane olduğunu söyledik.

Biz belediyenin kapılarını açık tutuyoruz. Orada her gün öğrenciler konuşma yapıyor.

Bozdoğan'daki gerilim, tüm kitleye yansıyor. Polis kontrolsüz bir şekilde olayla ilgisi olmayan insanlara müdahale ediyor. Gözaltına alınanlar oldu.

Dün gece Saraçhane'de yoğun polis müdahalesi sonrası bir kısım vatandaşımız İBB binasına bir kısmı ise camiye sığınmak zorunda kaldı. Polis de onlarla beraber caminin içine girdi. Bu sırada polisin gazlı ve coplu müdahalesi sırasında yaşanan arbede nedeniyle tarihi kalıntılar zarar gördü.

''BİZ DE İFTAR VEREBİLİRİZ''

Başka gruplar da cami için iftar çağrısı yaptı. Sıkı bir güvenlik tedbirinin alınmasını istedik. İftar programı için gelenlere de iftar malzemesi dağıtabiliriz. Oraya gelenlerle bir gerilim yaşanmaması için gerektli tedbrilerin alınması gerektiğini sayın Valiyle konuştuk. Biz kişisel olanaklarımız ve belediyenin kaynaklarıyla orada bir tampon bölge oluşturacağız. Valilik de önemler alacak. ''

NE OLMUŞTU?

İstanbul Valisi Davut Gül'den protestolarla ilgili açıklama geldi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" demişti.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÇELİK'TEN JET YANIT

Vali Gül'e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten yanıt gecikmemişti.

Çelik, "Sayın Gül, oradaydım. Ben doğruları anlatayım. Vatandaşla karşı karşıya getirdiğiniz güvenlik güçleri, elinde şanlı Türk bayrağımız olan vatandaşlarımızı gazla ve copla sürükleyerek camiye sıkıştırdı. Hasar oluşmuşsa sebebi budur. İnkar etmeye kalkmayın, gözlerimle gördüm!" ifadelerini kullanmıştı.