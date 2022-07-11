İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı: Kaftancıoğlu'ndan 'iktidarın değil devletin valisi' tepkisi

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:23

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da dün geceden beri etkili olan yağışın ardından Esenyurt'un Yeşilyurt ve Pınar mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Yerlikaya'nın incelemelerinin ardından yaşanan afetle ilgili basın açıklamasını AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte gerçekleştirmesine tepkiler sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından söz konusu görüntüye tepki göstererek, "Tüm halkımıza sözümüz olsun ki CHP iktidarında valiler, iktidarın değil devletin valisi, polisler ise birilerinin değil devletin polisi olarak görev yapacaklar" dedi.

Kaftancıoğlu paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Bu arada solunuza da küçük ortağın il başkanını alsaymışsınız kareyi tamamlamış olurdunuz. Geçtim diğer il başkanlarını ama ona ayıp etmişsiniz."