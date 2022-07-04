İstanbul Valiliği'nden İBB'ye dikkat çeken yazı
İstanbul Valiliği'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği yazıda belediye başkanlarının yurt dışı temsilcilerle görüşme yapmak için Dışişlerinden izin alacağı ifade edildi.
İstanbul Valiliği, "Yabancı temsilcilik mensuplarının randevu talepleri" başlığıyla İBB'nin tüm kuruluşlarına yazı gönderdi.
Yazıda, belediye başkanlarının yurt dışı temsilcilerle görüşme yapmak için Dışişleri Bakanlığı'ndan izin almaları gerektiği belirtildi.
TELEFON GÖRÜŞMELERİ DE DAHİL EDİLDİ
Odatv'nin haberine göre; İBB'ye gönderilen yazıda, "Cumhurbaşkanlığının 03 Haziran tarihli yazısında, ülkemizde akredite büyükelçi, maslahatgüzar, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarının Sayın Bakanlarımız ve Valilerimiz dahil üst düzey zevattan ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluş yetkililerinden telefon görüşmesi de dahil olmak üzere randevu taleplerinin re'sen karşılanmaması, taleplerin Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü üzerinden yapılması gerektiği konusunda yönlendirilmesi ve Dışişleri Bakanlığımız görüşünün alınması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunun belirtildiği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 21 Haziran 2022 tarihli sayılı yazısında ifade edilmiştir" denildi.
Ayrıca "Bu kapsamda, yabancı temsilcilik mensuplarının randevu talepleri konusunda Cumhurbaşkanlığının 03 Haziran 2022 tarihli yazısında belirtildiği şekilde hareket edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.
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