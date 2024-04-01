İstanbul ve Ankara'da belediye meclis çoğunluğu CHP'de!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:28

Güncelleme: 01.04.2024 - 13:28

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516, Ankara'da 4 milyon 304 bin 871 seçmen oy kullandı.

İstanbul'da yüzde 100 açılan sandık sonuçlarına göre CHP'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 51,09 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri dağılımında çoğunluk yüzde 45,68 ile CHP'ye geçerken, AKP mecliste yüzde 38,29 ile ikinci sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi yüzde 3,73, Zafer Partisi yüzde 3,53, DEM Parti ise yüzde 1,73 oy aldı.

ANKARA'DA SON DURUM

CHP'nin adayı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60,35 ile seçim yarışını önde götürürken, AKP'nin adayı Turgut Altınok ise yüzde 31,69 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP yüzde 49,42 ile çoğunluğa sahip oldu. AKP yüzde 28,16, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,77, MHP yüzde 4,75, Zafer Partisi ise yüzde 3,75 oy oranıyla sıralandı.



