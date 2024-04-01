İşte CHP'nin Cumhur İttifakı'nın elinden aldığı belediyeler...

Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:58

Güncelleme: 01.04.2024 - 12:58

Türkiye'de milyonlarca seçmen, dün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçimin kazanan partisi oldu. AKP, yurt genelinde ciddi bir kan kaybı yaşadı.

CHP YEREL SEÇİMLERDE BİRİNCİ PARTİ OLDU

CHP 11 büyükşehir belediyesinin üstüne 4 büyükşehir daha ekledi. CHP, AKP’nin elinden 3 büyükşehir ve 8 il merkez belediyesini almayı başardı.

Yerel seçimlerde birinci parti olan CHP, MHP’den de 1 büyükşehir ve 3 il merkezini aldı.

BALIKESİR

2019'da AKP’nin yüzde 1.2 oy farkla İYİ Parti’nin önünde bitirdiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde bu sefer CHP’nin adayı Ahmet Akın oyların yaklaşık yarısını aldı.

Ahmet Akın yüzde 51.10 oy oranına ulaşırken, en yakın rakibi AKP'li Yücel Yılmaz yüzde 40.54'te kaldı.

BURSA

2019’da AKP adayının yüzde 49 oyla CHP’li rakibine 2 puan fark attığı Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde bu seçimde CHP farklı kazandı.

CHP'nin adayı Mustafa Bozbey yüzde 47.60 ile ilk sırada yer alırken, AKP'nin adayı Alinur Aktaş yüzde 38.35'de kaldı.

MANİSA

Son seçimde MHP’nin yüzde 52 oyla zafere ulaştığı Manisa'da CHP rüzgarı esti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi olan Manisa'da CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.21 ile ilk sırada yer aldı. MHP'nin adayı Cengiz Ergün ise yüzde 29.74'te kaldı.

UŞAK

2019’da AKP’nin yüzde 39 ile, İYİ Parti’nin 2 puan önünde bitirdiği Uşak’ta bu seçimin kazananı CHP oldu.

CHP'nin adayı Özkan Yalım yüzde 40.88 ile zafer elde ederken, AKP'nin adayı Mehmet Çakın yüzde 24.31 oy oranına ulaştı.

DENİZLİ

AKP’nin 2019’da oyların yarısından fazlasını alarak zafere ulaştığı Denizli’de CHP 10 puan fark attı.

CHP'nin adayı Nuri Çavuşoğlu yüzde 48.04 oy oranına ulaşırken, AKP'nin adayı Osman Zolan yüzde 38.86'da kaldı.

ZONGULDAK

2019’da AKP’nin yüzde 42 oy alarak CHP’ye 3 puan fark attığı Zonguldak’ta bu kez CHP kazandı.

CHP'nin adayı Tahsin Erdem yüzde 54.52 oy oranına ulaşırken, AKP'li rakibi Selim Alan yüzde 37.60'da kaldı.

AFYONKARAHİSAR

2019’da AKP’nin, İYİ Parti adayına 3 puan fark atarak yüzde 43’le kazandığı Afyonkarahisar’da CHP’nin adayı Burcu Köksal oyların yarısını aldı.

Burcu Köksal yüzde 50.73'le zaferini elde ederken, AKP'nin adayı Ceylan Uluçay yüzde 31.82'de kaldı.

BARTIN

Bartın 2019’da MHP ile AKP’nin başa baş yarışı 248 oy farkla MHP kazanmıştı.

Bu seçimde CHP'nin adayı Rıza Yalçınkaya yüzde 51.29'la seçimi kazandı. MHP'nin adayı Fahri Fırıncıoğlu yüzde 36.62'de kaldı.

KASTAMONU

2019'da MHP yüzde 49.5 ile Kastamonu'da seçimi kazanmıştı. Bu seçimde CHP, farklı bir sonuç ile zafer elde etti.

CHP'nin adayı Hasan Baltacı yüzde 48.99 ile birinci olurken, AKP'li Tahsin Babaş yüzde 36.15 ile ikinci oldu.

AMASYA

MHP yüzde 47 ile belediye başkanlığını kazandığı Amasya'da seçimi CHP kazandı.

CHP'nin adayı Turgay Sevindi yüzde 42.84 ile ilk sırada, AKP'nin adayı Mehmet Uyanık yüzde 28.96 ile ikinci sırada yer aldı.