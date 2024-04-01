Beykoz'da 20 yıl aradan sonra yeniden CHP dönemi başlıyor

İstanbul'da, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde AKP yönetiminden CHP yönetimine geçen ilçelerden biri de Beykoz oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:27
Beykoz'da 20 yıl aradan sonra yeniden CHP dönemi başlıyor
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Beykoz Belediyesi, dün gerçekleşen yerel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, birçok bölgede olduğu gibi yıllar sonra CHP yönetimine geçti.

Yeni dönem Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Bu yolda bizimle yürüyen herkese teşekkürler. Hazırız, çok çalışacağız" dedi.

Köseler, Beykoz'da seçim sonucunun netleştiği sabaha karşı yaptığı açıklamada "Birlikte kazandık, birlikte yöneteceğiz" mesajı verdi.

"BİRLİKTE KAZANDIK"

Seçim sonucunu kutlamak için toplanan Beykozlulara seslenen Köseler şöyle konuştu:

"Saygı değer Beykozlular, buradan sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na saygı ve sevgilerimi iletiyorum. İlçe Başkanı ve yönetimine, değerli yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Burada olmayan tüm Beykoz halkına teşekkürü bir borç biliyorum. Bir atasözümüz var, 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' 1999-2004 yıllarında hizmet verdiğim Beykoz'a bu tarihten itibaren söz veriyorum hizmet edeceğim, sizlerin sorunlarını çözmek için mücadele edeceğim. Birlikte kazandık, birlikte yöneteceğiz."


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