İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri arasında protokol imzalandı

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Cemil Tugay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ ve İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ arasında ortak teknoloji projeleri üretmek üzere protokol imzalandı.

İmza törenine CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Deniz Yücel, İBB Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin, İSBAK Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Alabaş, İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, İzmir İnovasyon ve Teknoloji Genel Müdürü Emrecan Durmaz da katıldı. Yapılan protokolde Türkiye’nin teknolojik geleceğinin önemine de vurgu yapıldı.

‘AKILLI ŞEHİR PROJESİ’

İmzalanan protokolde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cemil başkanımızla birlikte İstanbul ve İzmir arasında çok yoğun bir bilgi ve deneyim paylaşımı yaşıyoruz. Bu protokol ile teknolojinin gücünü bilgi birikimimizi bir araya getirerek İstanbul ve İzmir’i teknoloji açısından öne çıkarmak arzusundayız. Bu kapsamda sadece İzmir’e değil birçok şehre hizmet sunduğumuzu belirtmek isterim. Bu çalışma iki büyükşehir arasında yürütülecek ortak projelerle sınırlı kalmayacak. Akıllı şehir teknolojilerinden birçok yelpazede sürdürülebilir projelerle çalışmalarımızı genişleteceğiz. İstanbul ve İzmir gibi iki önemli şehrin bir araya gelerek el ele vermesi Türkiye’nin teknoloji gelişimini hızlandıracaktır. Bu şekilde rekabetçi ve öncü şehirler yaratma isteğimizi de vurgulamak isterim” dedi.

TUGAY: ŞANSLIYIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay da “Ekrem Başkanımız Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren hepimizin dikkatini çekti. Geçen dönem İstanbul’da yaptığı çalışmalarla sadece Türkiye’de değil dünyada herkesin takdirini kazanmış çok başarılı bir belediye başkanı. Biz kendimizi şanslı sayıyoruz çünkü kendisinin İzmir’i sevdiğini ve önem verdiğini biliyoruz. Değerli başkanıma yürekten binlerce kez teşekkür ediyorum” dedi.

‘REFORM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATIYORUZ’



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu yıl 93’ncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuar’ın (İEF)onur konuğu kenti İstanbul’u temsilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla 93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış resepsiyonuna ev sahipliği yaptı.

İzmir Enternasyonal Fuarı açılış resepsiyonuna CHP parti sözcüsü Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ve yapay zeka robotu Sophia katıldı.

Tugay konuşmasında İEF’in 100 yıla yakın bir tarihi olduğunu belirterek; “Bu yıl 14 ülkeden ve Türkiye’den de 53 şehirden yüzlerce firmamızın katıldığı yıl yaşıyoruz. Onur konuğumuz İstanbul. Yine özel konuk olarak da Küba’yı ağırlıyoruz. Tema olarak teknolojiyi seçtik” dedi. İmamoğlu da yaptığı konuşmada, “Bu yıl onur konuğu olmak bizim için çok değerli. Siyasi ayrım yapmadan yerel yönetimlerle iş birliği mekanizmalarında güçlü adımlar atıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı kimliğimle Türkiye’deki yerel yönetimlerin bütçeleriyle ve uygulama iradeleriyle daha güçlü olması için reform adımlarına katkı sunmak adına adil ve eşitlikçi bir süreci de yönetmeyi hedefliyoruz” dedi.