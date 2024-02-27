İstanbul yarışında yeni iddia... Mehmet Ali Kulat: 'İmamoğlu öne geçti'

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, son 1 haftada yapılan ölçümlerde İBB adaylık yarışında Ekrem İmamoğlu'nun, Murat Kurum'un önüne geçtiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:03
İstanbul yarışında yeni iddia... Mehmet Ali Kulat: 'İmamoğlu öne geçti'
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MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için değerlendirmelerde bulundu.

ElipsTV'de gazeteci Muhammed Vefa'nın yayınına katılan Kulat, bir hafta öncesine kadar İstanbul'da yarışın başa baş, hatta AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un bir adım önde görüdüğünü ancak son bir haftada yapılan ölçümlere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun öne geçtiğini söyledi.

8 İLDE SÜRPRİZ OLABİLİR

Urfa, Muş, Yozgat, Ordu, Bingöl, Nevşehir, Edirne ve Tokat'ta sürprizler olabileceğini belirten Kulat, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) bu seçimlerin sürpriz partisi olacağını ifade etti. Kulat, YRP'nin oy oranının yüzde 5-6 düzeyinde olduğunu aktardı.

İYİ Parti'nin durumundan da bahseden Kulat, İstanbul yarışına güçlü bir adayla girdiklerini ancak oylarının artmadığını söyledi.


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