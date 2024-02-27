Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: '2 hafta külliyeden çıkamaz'

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her fırsatta kendisini hedef alan Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'a "Bu acemi adaya İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi. Komik duruma düşmelerine üzülüyorum" sözleriyle seslendi. İmamoğlu 2019 seçimlerini hatırlatarak, Erdoğan'a yönelik "2019'da 3 gün ortaya çıkmamıştı. 31 Mart'tan sonra 2 hafta külliyeden çıkmaz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:38
Son dakika... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: '2 hafta külliyeden çıkamaz'
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de halkla buluştu.

İmamoğlu, kendisini her fırsatta hedef alan Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a yönelik "Bu acemi adaya, İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2019'da yanlışlıkla görevi aldı" sözlerine de "Erdoğan'ın demokrasi anlayışı tam da bu. Kendi kazanırsa demokrasi, milli irade; başkası kazanırsa yanlışlık" yanıtını verdi.

İBB Başkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu acemi adaya İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi.

Komik duruma düşmelerine üzülüyorum.

İki konuda doğruyu söyledi: Yüzde 87 Ekrem İmamoğlu projelerini yaptı' dedi. Bir de ded ki; Allah versin 'Depremde İstanbul koştu, deprem bölgesine yetişti' dedi. 'Dilim sürçtü' dedi, ama Allah konuşturuyor.

ERDOĞAN'A YANIT!

Kendisi kazanınca 'milli irade' başkası kazanınca 'yanlışlıkla oldu'.

2019'da 3 gün ortaya çıkmamıştı. 31 Mart'tan sonra 2 hafta külliyeden çıkmaz.

Sorunları çözmüyor, aklı fikri İstanbul'da.

İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı.

Her akşam beni rüyasında görüyor.

Ayrıntılar geliyor...


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