İstanbul'da buluşma çağrısı: 'Emekçilerin Yüzyılı için Ayağa Kalkıyoruz'

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:42

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 16:44

Pazar günü İstanbul Maltepe'de tüm sektörlerden öncü işçilerin bir araya geleceği önemli bir buluşma düzenlenecek.

İşçilerin mücadele örgütü Sınıf Tavrı tarafından düzenlenecek buluşma öncesi, AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı' sloganına göndermeyle “Emekçilerin Yüzyılı için Ayağa Kalkıyoruz” denilerek çağrıda şöyle denildi:

"Yoksullaşmanın dip noktaya vurduğu, milyonlarca emeklinin sefalet ücretinin altında bir ücrete mahkum edildiği, işsizlik rakamlarının tarihinin en büyük rakamlarına ulaştığı, geleceksizlikten gençlerin ülkeyi terk ettikleri, çocukların açlıktan öldüğü, patronların kar hırsı uğruna topluca iş cinayetlerinin işlendiği ve bunların da kaderimizmiş gibi anlatıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız.

Yaşanan bu karanlık dönemde AKP iktidarının payı ve sorumluluğu çok büyük olmakla beraber, bu karanlığın esas nedeni ve kaynağı sermaye sınıfının iktidarıdır. Bu karanlık tabloyu ancak işçi sınıfının örgütlü gücü değiştirir.

Ancak işçi sınıfı ayağa kalktığında ülkemize gerçek bahar gelir, ülkemiz yaşanılacak bir ülke olur. Sermaye partilerinin söyledikleri yalanlara, açıklamış oldukları sahte yüzyıl vizyonlarına karşı gerçek kurtuluşu örgütlemek için buluşuyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanından öncü işçilerin katılımıyla ‘’EMEKÇİLERİN YÜZ YILI İÇİN AYAĞA KALKIYORUZ‘’ şiarıyla Sınıf Tavrı Kurultayı'nda buluşuyoruz.

Kurultayımız 15 Ocak Pazar günü saat 14:00’de Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde olacak."