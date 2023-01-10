Eskişehir’de işçiler 194 gündür grevde: Soba ateşinde ısınıyorlar

Yayınlanma: 10.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 04:00

Eskişehir’deki Atışkan Alçı Fabrikası’nın Kristal-İş Sendikası üyesi 100 işçisi 194 gündür grevde.

Grevdeki işçiler, fabrikanın önüne kurdukları çadırda direnişini sürdürüyor. İşveren tarafından elektriği kesilen işçiler sobada odun yakarak ısınmaya, taşıdıkları sularla da ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Cumhuriyet’e konuşan Kristal-İş Sendikası’dan Kemal Karakaya, “Önceden bir yönetmelik vardı ve işveren grev gözcülerinin ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydı. 12 Eylül 2014’de çıkan bir yönetmelikle bu zorunluluk kalktı. Bu yönetmeliğin çıkma tarihi manidar” dedi. İşçilerden İsmail Saraç, “Greve çıktığımız ilk günler işyeri, bize elektrik, su ve diğer olanakları sağlıyordu. Süreç ilerledikçe bizlere bireysel teklifler yapmaya başladı. Sendikayla birlikte masaya oturulmasını istediğimiz için bireysel tekliflerini kabul etmedik. Kabul etmediğimiz için suyumuz, elektriğimiz kesildi. Grev çadırımızı bile alandan çıkaracaklardı ancak yasal dayanak bulamadılar. Biz sendikayla beraber işimize dönmek istiyoruz, sendikasız olmaz” diye konuştu.