İstanbul'da CHP ilçe başkanlarından ortak açıklama: 'AKP’nin kurduğu zorbalığa karşı çıkan herkesi ortak mücadeleye çağırıyoruz'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 13:10

Güncelleme: 05.03.2025 - 13:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik “hile ve seçim kanununa muhalefet edildiği” iddialarıyla ilgili dün soruşturma başlattı. İstanbul’da CHP’li 39 ilçe başkanı da İl Başkanlığı binasında bugün basın açıklaması yaptı.

Hazırlanan ortak açıklamayı Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin okudu.

Kongrede seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ile tüm kurulların yanında olduklarını belirten Narin, şunları söyledi:

“Kirli elleriniz, karanlık zihinleriniz, zorba rejiminiz yenilecek. Türkiye’nin gördüğü en demokratik, temiz ve ahlaki seçim sürecinin eseri olan; her CHP’linin övünç duyacağı şeffaflıkta yapılan İstanbul İl Kongremizi karalamaya kimsenin gücü yetmez. 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra milletimizin tercihi ile Türkiye’nin birinci partisi olan CHP’ye seçmen nezdinde meşruiyetini günden güne kaybeden AKP’nin gücü ise hiç yetmez. CHP, geçmişten bugüne parti içi demokrasinin ülkemizdeki tek ve en kurumsal temsilcisidir. 8 Ekim 2023’te yapılan iki adaylı Olağan İstanbul İl Kongremiz, tarihimize uygun bir adap ve üslupla gerçekleştirilmiştir. O gün demokratik geleneğimizin gereği olarak Yüksek Seçim Kurulu denetiminde il kongremiz gerçekleşmiş olup mevcut il başkanımız ve yönetimi seçilmiştir. Bizim için 8 Ekim 2023 Pazar günü seçim sona ermiştir. O günden bugüne hepimiz tek bir yumruğuz. Kongremizin sonucunda çıkan irade ile yan yana omuz omuza demokrasi mücadelemizi veriyoruz."

"CHP'DEKİ DEMOKRASİ ORTAMINI KİMSE TARTIŞMALI HALE GETİREMEZ"

AKP iktidarının şaibe iddiaları için kendi tarihine bakması gerektiği belirtilen açıklamada "Aday olmak isteyenlere şiddet uygulayan ve tek listeyle seçime gidilen göstermelik kongrelerini sorgulamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni savaş cephelerinde kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve çok partili rejimi Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandıran İsmet İnönü’nün partisi CHP’deki parti içi demokrasi kültürünü AKP’nin yargısı sorgulayamaz. CHP’de kongre ve kurultay bayrak yarışıdır; biz seçim bittikten sonra hep beraber omuz omuza demokratik, müreffeh, huzurlu ve güvenli bir Türkiye için mücadeleye kaldığımız yerden devam ederiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti CHP’ye kimse kara çalamaz. Bizler hür irademizle illerimizde, ilçelerimizde ve mahallelerimizde sandığımızı kurar, demokratik yöntemlerle delegelerimizi, başkanlarımızı seçeriz. Yarış biter bitmez bayrağı devralanın yanında durmak, her CHP’li için onurdur. CHP’deki demokrasi ve güven ortamını kimse tartışmalı hâle getiremez" denildi.

"ONLAR GİDİCİ BİZ KALICIYIZ"

"Bizim mücadelemiz bugün İstanbul’un 3 kez seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı tacizine, 25 yıla varan haksız ceza istenmesine karşıdır. Tarihte ilk kez İstanbul’daki 3 belediye başkanımızın haksız ve hukuksuz yöntemlerle tutuklanmasına karşıdır. Yıllardır yerel yöneticilere, gazetecilere, akademisyenlere, eleştiri hakkını kullanan herkese karşı sopaya dönmüş siyasal yargı anlayışına; halkımızı yoksullaştıran, kutuplaştıran politikalara karşıdır; ülkemizin kaderini tek bir kişinin sözüne bağlayanlara karşıdır" denilen açıklama şu ifadelerle sona erdi:

"AKP, yönetme krizini ve beceriksizliğini gündemi değiştirme, milletimizi baskı ile sindirme girişimiyle kapatamaz. Güçlüyüz, inanıyoruz, milletimize güveniyoruz. Türkiye’yi bu zorbalığın elinden kurtaracağız. Zorlu bir yolu hep beraber yürüyeceğiz. Sadece CHP’nin örgütüne ve seçmenlerine değil, AKP’nin kurduğu zorbalığa karşı çıkan herkesi ortak mücadeleye çağırıyoruz. Zulümleri arttıkça zeval bulacakları günler yakındır. Onlar bir avuç, biz halkız. Onlar gidici, biz kalıcıyız. Onlar zoraki iktidar, biz Türkiye’nin umudu olan iktidarız. Onlar azınlık çıkar grubu, biz halkın partisi CHP’yiz. Hak, hukuk ve adalet için demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük için kazanacağız.”