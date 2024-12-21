İstanbul'da 'dini değerleri aşağılayan paylaşım' iddiasıyla gözaltı
İstanbul'da 20 yaşındaki A.A, sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada işlenen suçlarla ilgili yürütülen çalışma kapsamında, bir platformda paylaşılan videoda dini değerleri alenen aşağılayacak ifadeler kullanıldığını belirledi.
İncelemede, videonun içeriğinde yar alan ifadeleri kullandığı tespit edilen şüpheli A.A. (20) polis ekiplerince yakalandı.
Zanlı hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
-
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!
- Asgari ücrette işverenin talebi netleşiyor!
- 'Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın'
- Tel Aviv’i balistik füze ile vurdular
- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi
- Türkiye'de 'pestisitli limon' krizi!