Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hakaret'ten ceza!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 7 bin lira adli para cezası verildi.

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hakaret'ten ceza!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 18:13

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, son beyanlarını almak üzere avukatlara söz verdi.

Muharrem İnce'nin avukatı, esas hakkındaki mütalaanın müvekkiline ceza verilmesi yönündeki kısma katılmadıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan Mahkeme, İnce hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, cezanın 7 bin lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

Kararın ardından konuşan İnce'nin avukatı Halil İlker Çelik, karara itiraz edeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'de 7 Ocak 2018'deki CHP Olağan Genel Kurulunda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Muharrem İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunmuştu. Şikayete bağlı suçlardan olmaması nedeniyle kamu davası devam etmişti.


Etiketler: #Erdoğan #Muharrem İnce

İlgili Haberler

Ümit Özdağ, İsmet İnönü’yü hedef aldı: Muharrem İnce’den sert yanıt!

Ümit Özdağ, İsmet İnönü’yü hedef aldı: Muharrem İnce’den sert yanıt!
Muharrem İnce'ye 'sosyal medya kumpası' davasında '9'uncu Yargı Paketi' kararı

Muharrem İnce'ye 'sosyal medya kumpası' davasında '9'uncu Yargı Paketi' kararı
Muharrem İnce’nin koltuğuna Sinan Oğan oturdu: Memleket Partisi’nin eski genel merkez binasına Oğan'ın partisi taşındı

Muharrem İnce’nin koltuğuna Sinan Oğan oturdu: Memleket Partisi’nin eski genel merkez binasına Oğan'ın partisi taşındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler