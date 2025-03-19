İstanbul'da eylem olacak mı? Özgür Çelik o soruya yanıt verdi

Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:09

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'nun evinde arama yapıldı kapısında 20'ye yakın polis aracı bekletildi. Gözaltına alınan İmamoğlu Vatan Emniyet'e götürüldü.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise yaşananların ardından parti genel merkezinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla yurttaşlara çağrıda bulundu.

Yücel, saat 14.00'ı işaret ederek, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza uygulanan hukuksuzlukları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sabahın erken saatlerinde İstanbul'a hareket etti. Demokrasiye inanan, millet egemenliğine ve bu güzel ülkemizin geleceğine sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bugün saat 14.00'da bulundukları il ve ilçelerde baba ocağına CHP parti binalarına, Ankara'da bulunan vatandaşlarımızıysa CHP Genel Merkezi'ne davet ediyoruz. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Saat 14.00'da baba ocağında buluşuyoruz. Şunu hiç kimse unutmasın hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir."

Halk TV'ye konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise o çağrının İstanbul için geçerli olmadığını söyledi.

"İSTANBUL İÇİN GEÇERLİ DEĞİL"

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Genel merkezimiz Türkiye'deki örgülere mesaj attı ve genel merkez 'il, ilçe binalarında basın açıklaması yapılsın' dedi. Ancak bu İstanbul için geçerli değil. Biz Vatan Emniyet'in önündeyiz şu an. Partililerimiz Vatan Emniyet'in önündeler.

Genel başkanımız şimdi İstanbul'a geldi. Ben de genel başkanımızı karşıladıktan sonra Vatan Emniyet'in oraya tekrar ineceğim. O çağrı, saat 14.00 çağrısı İstanbul için geçerli değildir. Biz zaten Vatan Caddesi'ndeyiz ve orada devam edeceğiz."