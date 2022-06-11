İstanbul’da özelleştirilen değerli Hazine arazisi tanıdığın oldu, muhalefet tepkili
İstanbul'da Hazine arazisi özelleştirildi. 14 bin 17 metrekare alan, AKP'li Vahit Kiler’in kurucusu olduğu Kiler Gayrimenkul Yatırım Şirketi’ne 390 milyon liraya satıldı. Hazine arazisinin özelleştirilmesine CHP'li Karabat, "Erdoğan, önüne Türkiye haritasını koyup kamunun hangi arazisinin kime satılacağına karar veriyor. Tek tek hesabını soracağız" diye tepki gösterdi.
İstanbul Küçükçekmece Halkalı’daki Hazine arazisi özelleştirildi. Resmi Gazete’de 3 Haziran’da yayımlanan kararla 14 bin 17 metrekare alan, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in kurucusu olduğu Kiler Gayrimenkul Yatırım Şirketi’ne 390 milyon liraya satıldı.
Resmi Gazete’de son dönemde çok fazla özelleştirme kararları yayımlandığına dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Ne hikmetse, değerli arazilerin alıcıları hep AKP’liler. Kiler’e satılan arazi çok değerli. Metronun dibinde. Eğitim, yurt veya sanayi sitesi olabilecek arazi Kiler’in iştahını kabartmış” dedi.
Karabat, “AKP, 20 yılda 63 milyar dolarlık özelleştirme yaptı. Ne kadar fabrika kaldıysa hemen hemen hepsini sattı. Şimdi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, her hafta arazi satışına çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin itiraf ettiği gibi: ‘Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor.’ Hem enflasyonla servet transferi yapıyorlar hem de değerli arazileri peşkeş çekiyorlar” tepkisini gösterdi.
AKP’lilerin arsaları almak için birbirleri arasında tartışmaya girdiklerini de söyleyen Karabat, “Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına kayıtlı 17 ilde toplam 243 arazi de satış kapsamına alındı. Bunların çoğu Akdeniz ve Ege sahillerinde yer alıyor. Şimdi de bu arazileri kapmak için AKP içinde yarış başlamış” diye konuştu.
‘YARIŞ YAPIYORLAR’
Karabat, “AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önüne Türkiye haritasını koyup kamunun hangi arazisinin kime satılacağına karar veriyor. Hem araziler yandaşlara peşkeş çekiliyor hem de tam takır Hazine kasasına 3-5 para giriyor. Tek tek hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.
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