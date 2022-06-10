AKP’li Tuzla Belediyesi yolları rant için iptal etti

10 Haziran 2022 Cuma, 21:00

AKP'li Tuzla Belediyesi, geçen yıl kendi şirketi Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş.’ye sattığı, Tepeören Mahallesi 7216 adadaki 2,3 ve 4 nolu parseller için hazırladığı imar planı değişikliğini Belediye Meclisi’ne sundu.

Bir kısım terkinli alan ve istikamet düzenlemesi şeklinde hazırlanan plan değişikliği ile parselleri birbirinden ayıran yolların bir kısmının iptal edilmesini kapsıyordu. Tuzla Belediyesi’nin 2011 yılında yaptığı imar planlarında söz konusu parseller bir birinden 10 metre genişliğindeki yollarla ayrılmıştı.

Plan değişikliği istenen ve toplam büyüklüğü 16 bin 118 metrekare olan parseller, Tuzla Belediyesi’nin kendi şirketine olan borcuna karşılık satılmıştı. Yürürlükteki 2011 tarihli planlarda söz konusu parseller kısmen konut alanında, kısmen sağlık tesisi alanında, kısmen park alanlarında ve yolda kalıyordu.

İBB VE İSKİ UYGUN GÖRMEDİ

Meclise sunulan teklif dosyasında yere alan kurum görüşlerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü, yolların iptal edilmesiyle ilgili olarak, “Bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır” şeklinde görüş bildirdi.

İSKİ ise bildirdiği görüşünde özetle şöyle dedi:

Tuzla İlçesi, Tepeören Mahallesi 7216 ada 2, 3, 4 parseller ile bir kısım terkinli alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği… nüfus yoğunluğunu arttırıcı olduğundan İdaremizce uygun bulunmamaktadır.

İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü de, yürürlükteki planlarda yer alan yeşil alanların korunmasını isteyen görüş bildirdi.

CHP “KAMU YARARI YOK”

Ancak olumsuz görüşlere karşın, Tuzla Belediyesi’nin hazırladığı plan değişikliği, Tuzla Belediye Meclisi’nden oy çokluğu ile geçti.

CHP’li Tuzla Belediye Meclis üyesi Düzgün Acar, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: