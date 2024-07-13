İstanbul'da sokak hayvanları yasası protestosu: 'Bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 21:36

Güncelleme: 13.07.2024 - 21:36

Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda toplanan hayvanseverler, AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti. Hayvanseverler, "Bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz. Ölüm kampları inşa ettireceğinize yurt çapında kısırlaştırma seferberliği ilan edin" açıklaması yaptı.

"Katliam tasarısına hayır", "Barınaklarda ölüyoruz", "Sokak canlarına dokunma" yazılı dövizler açan hayvanseverler, “Katliam yasa tasarısını geri çek”. "Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük", "Hayvana şiddete hapis cezası", "Bilimsel tek çözüm kısırlaştırma", "Köpekler dışarı katiller içeri" sloganları attı.