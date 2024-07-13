İstanbul'da sokak hayvanları yasası protestosu: 'Bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz'
Yaşam İçin Yaşa ve Hayvan Yaşam Özgürlük inisiyatiflerinin çağrısıyla Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda toplanan hayvanseverler, kamuoyunda ‘katliam yasası’ olarak bilinen sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa teklifini protesto etti.
Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda toplanan hayvanseverler, AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti. Hayvanseverler, "Bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz. Ölüm kampları inşa ettireceğinize yurt çapında kısırlaştırma seferberliği ilan edin" açıklaması yaptı.
"Katliam tasarısına hayır", "Barınaklarda ölüyoruz", "Sokak canlarına dokunma" yazılı dövizler açan hayvanseverler, “Katliam yasa tasarısını geri çek”. "Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük", "Hayvana şiddete hapis cezası", "Bilimsel tek çözüm kısırlaştırma", "Köpekler dışarı katiller içeri" sloganları attı.
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