Özgür Özel'den 'ötenazi' teklifine tepki: 'Yalnızca insani bir yaklaşımla çözülebilir'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Mira isimli engelli bir köpek ile olan fotoğrafını paylaşarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine tepki gösterdi.

ANKA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 19:11
Özgür Özel'den 'ötenazi' teklifine tepki: 'Yalnızca insani bir yaklaşımla çözülebilir'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözülebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil" dedi.

Özel'in "Katliam yasasına hayır" etiketiyle yaptığı paylaşımı şöyle:

"Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil." 


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