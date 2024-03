İmamoğlu'ndan, Başakşehir'deki 'bozuk otobüs' kumpasına ilk tepki: 'Aklı kıt arkadaşlar...'

Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:57

Güncelleme: 11.03.2024 - 16:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Alibeyköy-Eminönü tramvayına dikine bir şekilde eklemlenecek “Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı” için sözleşme imzalama ve iş başlatma töreni düzenledi.

Yapım işini başlatacak sözleşme; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Parti Meclisi üyesi Mahir Yüksel’in tanıklığında, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ile yüklenici firma temsilcisi Tuncay Erseven arasında imzalandı.

İmza töreninin ardından bir konuşma yapan İmamoğlu, “Ramazan ayının ilk gününde attığımız imzanın hayırlara vesile olmasını, sıkıntısız, en ufak bir kaza yaşamadan, yaşatmadan tamamlanmasını arzu ediyoruz” dedi.

“RAYLI SİSTEMLER ÜRETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ TARİHİ BAŞARILARA…”

Tramvay ve metro gibi yatırımların İstanbul'un vizyonu açısından çok önemli olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Eminönü-Alibeyköy tramvayının, Eyüpsultan Feshane’den Bayrampaşa Meydanı'na kadar uzatması olarak planladığımız Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvayımız için bugün geri sayımı başlatmış oluyoruz. Raylı sistemler üretiminde gerçekleştirdiğimiz tarihi başarılara bir yenisini daha eklemiş olmanın heyecanı içerisindeyim” diye konuştu.

Diğer başka projelerde olduğu gibi, tüm finansman kaynaklarını buldukları söz konusu hattın da 'anlamsız ve tarif edilemez bir biçimde' Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı Kamu Yatırım Programı’na alınmadığını belirten İmamoğlu, “Tabii artık bu tavırların bizi engelleyemediğini ve halkın yararı için iş yapmanın bir yolunu mutlak bulacağımızı bütün İstanbullular, net olarak biliyor ve görüyor” ifadelerini kullandı.

“KREDİSİNİ BULDUĞUMUZ BİR HAT BURASI”

“İmza atılmama meselesini” kaynak buldukları finans kurumu yöneticilerine anlatmakta zorlandıklarını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Şükürler olsun kurumumuzun hem şeffaflığı hem hesap verebilirliği, aynı zamanda itibarlı kadrolarıyla birlikte bu konuda bir sorun yaşamadık, yaşamıyoruz. Bu anlamda da kredisini bulduğumuz bir hat burası. Bu arada, 2024 Kamu Yatırım Programı’nda, Türkiye genelinde 12 binin üzerinde proje yer aldı. Ama onca proje arasında Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattına neden yer verilmediği ortada. Sadece o da değil. Onun gibi, İBB projelerine yer verilmedi. İçinde çevreci katı atık yakma tesisi de var, metrolarımız da var, birçok projemiz var ve bunlara yer verilmedi.

Bunun üzerine bu hattı, özellikle öz kaynaklarımızla yapma kararını aldık. Çünkü, hat güzergahındaki yüksek yolculuk değerlerinin oluşturduğu trafik yoğunluğunun bir an önce azaltılması önem arz ediyordu. Geçtiğimiz şubat ayında da hattın yapım ihalesini, tamamen şeffaf bir süreçten sonra, ülkemizin değerli firmalarından bir tanesi burayı aldı. Bugün de kendilerini tanıdık. Ve süreç başladı. Protokol imzalandı. Yer tesisi yapılacak ve öz kaynağımızla bu sürece başlıyor olacağız. Umarım bu zaman dilimi işlerken, yatırım planına, programına alınır. Kaynağı elde ettiğimizde çok daha hızlı, çok daha güçlü bir şekilde bu hizmeti bir an önce Bayrampaşa'yla, Eyüpsultan arasını bağlayan bu hattı bitirmiş oluruz.”

ERDOĞAN'A ‘BEYLİKDÜZÜ METROSU’ TEPKİSİ

Aralarında Beylikdüzü metrosunun da bulunduğu birçok projenin yatırım planına alınmamasını eleştiren İmamoğlu, “Dünyanın güçlü kuruluşları, Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı'yla 500 milyon Euro’luk bir kaynak bulmamıza rağmen, hala yatırım programına alınmayıp, ihalemizin engellenmesinin anlatılacak tarafı yok. Ve orada 3 milyona yakın insan, bu yatırımı İstanbullu olarak bekliyor. Ve bir Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’na bunun alınmamasının mutlaka İstanbul'a anlatacaktır diye düşünüyorum. Bu işler oy hesabıyla yapılır mı? Vallahi ben bu işten anlamıyorum. Benim ahlakım, benim vicdanım bana bunu izah edemiyor. Birine ben bunu anlatamam yani. ‘Önümde bir evrak var. Bunu imzalamayalım.’ Niye? ‘O şu partilidir.’ Ya da ‘Bunu imzalayalım.’ Niye? ‘O bu partili’ falan. Ben böyle bir şeyi, kendi terbiyemle izah edemiyorum; açık ve net yani. Bunu varsa izah edebilen, çıksın anlatsın; ‘Ben şunun için imzalıyorum, şunun için imzalanmıyorum.’ Bunları deyince, herkes sus pus. Kimsenin kenetli dili, dudağı konuşmaz oluyor” şeklinde konuştu.

“BU İŞLERİN EN GÜZEL ÇÖZÜMÜ BAZEN SEÇİMDİR”

Etkinlik salonunda bulunan CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen, Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu’yu yanına davet eden İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu işlerin en güzel çözümü, bazen seçimdir. Seçimde bir sonuç çıkar, sağlam bir sarsar onu demokrasinin gücü ve milletin gücü. Çünkü, biz de milletin gücü adına mücadelemizi veriyoruz. Milletimize hizmet ediyoruz zaten. Öyle bir sonuç çıkar ki, o sonuç, herkesi kendine getirir, bir bakarsınız 1 ay içinde her şeyi imzalamış. Bu bakımdan vatandaşlarımızın seçimlerde doğrudan yana, haktan, hukuktan yana oy kullanacağına yürekten inanıyorum. Burayı değerli başkanlarımızla birlikte açalım, diyorum. Çünkü her üçü de birikimiyle, yeteneğiyle, kabiliyetleriyle, devletin ne olduğunu, milletin ne olduğunu bilen, terbiyesiyle, geçmişiyle bu işe hazır üç yol arkadaşım. Bu üç yol arkadaşımızın her üç ilçemize de çok büyük faydalar sunacağını, çok güçlü projeleri geliştireceğine yürekten inanıyorum.”

İMAMOĞLU, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını imza töreni sonrasında yanıtladı.

İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı ‘Tam yol ileri’ sloganınızı dile getirdi ve ‘Yolu açık olsun’ dedi sizin için. Nasıl cevap verirsiniz” sorusuna, “Duyunca birkaç kez izledim açıkçası. Yani söylemiştim ya; ‘Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek.’ Dinleyince de direkt o geldi aklıma. Yani ‘Tam yol ileri, yolu açık olsun’ cümlesi, oy vereceğin bir insana söylenir. Muhtemelen gönlünden geçen şey. Yani oyun kimin hakkı olduğu noktasında, bu duygu dile getirilir diye düşünüyorum. Kendisine teşekkür ederim. Yolumuz açıktır. Merak etmesin. İstanbul için çok başarılı bir 5 yılı daha İstanbul'umuza yaşatacağız. Bana verdiği duygu bu. Yolu açık olsun” yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI’NA ‘KAÇ METRO YAPTI’ YANITI

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstanbul'da 5 yıl bitti. İBB kaç metro yaptı? Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor” açıklamasıyla ilgili soruyu da “Bir imza bile atmaktan imtina ediyorsanız, bir insanın yapmış olduğu 65 kilometreyi görme şansınız yok. Bu demek oluyor ki, İstanbul'dan çok uzak. Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur. Bekleriz. Gezdirebilir, bindirebilir, dolaştırabiliriz” şeklinde yanıtladı.

KURUM’A, ‘İSTİFA’ YANITI: “ÖNCE MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYECEK”

Gazeteciler, İmamoğlu’na, rakibi Murat Kurum’un kendisiyle ilgili sarf ettiği “Yarı zamanlı belediye başkanı” tabiri ve “Otobüs durakları, metrobüs duraklarıyla ilgili o görüntüleri ben görsem istifa ederdim” açıklaması hakkındaki görüşlerini de sordu.

İmamoğlu bu soruya da “Kendisinin istifa edeceği, hayatına dair çok şey var. Ama ben, milletten özür dileyene kadar, bu seviye düşüklüğü gösteren sözlerini asla muhatap almayacağım. Kent Lokantası ve süt dağıtımıyla dalga geçen bir insanın, önce ağzı dolu dolu bir şekilde bu milletten özür dilemesi lazım. Dil sürçmesi falan…Dil sürçmesi ile dört cümle kurulmaz. Dil, bir kelimeyle sürçebilir. O normal. Ama dil sürçmesi değil. Önce milletten özür dileyecek, ondan sonra belki muhatap alabilirim kendisini” yanıtını verdi.

“YİNE BİR OTOBÜSÜN BOZUKLUĞUYLA İLGİLİ ÇEKİM YAPAN AKLI KIT ARKADAŞLAR…”

Sosyal medyada paylaşılan Başakşehir’de bir belediye otobüsünün bozulmuş gibi gösterilerek yapılan çekim hatırlatılınca da İmamoğlu şunları söyledi:

“Yine bir otobüsün bozukluğuyla ilgili çekim yapan aklı kıt arkadaşlar… Bu aklı kıt arkadaşlara ‘ajans’ denir mi bilmiyorum, ama daha da aklı kıt arkadaşlar, bu ajansla çalışan kim varsa, adı neyse, parti, yönetici, o, bu, şu beni çok ilgilendirmiyor. Gerçekten sıradan bir durum. Ahlak dışı bir durum. Ama milletimiz görüyor yani. Ramazan'ın ilk gününde, Yaradan, onlara akıl versin. Allah, onları ıslah etsin. Allah, herkese doğru yolu göstersin, doğru yoldan ayırmasın. Milletimize de huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum.”