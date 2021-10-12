İstanbul’da yakalanan Afgan suç örgütü lideri ve adamlarına sınır dışı kararı
Almanya’dan sınır dışı edilen ve İstanbul Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanan Afgan kökenli suç örgütü elebaşı ile adamları, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada, Almanya’da 30’dan fazla suça karıştığı iddia edilen “Lions Cartel” adlı uyuşturucu çetesinin lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmedi ve 4 adamı, 9 Ekim Cumartesi günü İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Polisi tarafından Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Söz konusu çeteye yön veren, Almanya’da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği ileri sürülen Sanger Ahmedi ve biri Türk 4 adamının polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.
Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden Türk kökenli O.M. adlı zanlı, adli makamlarca serbest bırakıldı. Çetenin lideri Sanger Ahmedi ile birlikte J.Y., S.V., M.A.D. ve H.S. adlı yabancı uyruklu 5 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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