Sedat Peker doğruladı: Resmi evrakların kaynağını açıkladı

26 Eylül 2021 Pazar, 12:09

Sosyal medya hesapları üzerinden ortaya attığı iddialarla bir süredir ülke gündeminde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Eski içişleri bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan'ın açıklamalarına Twitter'daki hesabı üzerinden yanıt verdi.



Eski bakan Tantan, katıldığı bir yayında Peker'in açıkladığı belge ve bilgileri 'devlet aklına sahip insanların bunları açığa çıkarmak adına gönderdiğini' söylemişti. Peker, bu sözler için "yorumunuz doğrudur" dedi.

Bilgilerin "devlet görevlilerinden" geldiğini öne süren Peker, şöyle yazdı:

"Kıymetli büyüğüm Sayın Sadettin Tantan, sizi her ne kadar yüz yüze tanımamış olsam da bütün Adapazarlılar, Kafkas asıllılar gibi çocukluğumdan beri hayranlık duyar, saygı beslerim. Yorumunuz doğrudur.

Sizleri tanımasa da sizin ekolünüzden yetişmiş, devletin çerisindeki namuslu görevlilerden ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları ve resmi evraklar şahsıma ulaştırılmıştır.

Kafkas kültüründe uğradığı haksızlık karşısında mücadele için bir yemin eden ve ölene kadar bu sözden dönmeyen savaşçıya 'Abrek' ismi verilir. Söz namus."