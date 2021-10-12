Son anket sonuçları açıklandı: Erdoğan kaybediyor

ERKEN SEÇİM GEREKLİ Mİ?

Muhalefet partileri tarafından Mayıs ayından itibaren yoğun bir biçimde dile getirilmeye başlanan erken seçim talebi, Eylül ayında da Türkiye siyaseti gündemindeki yerini korudu.

Türkiye Siyaset Paneli Eylül araştırmamızda seçmenlere “Son günlerde kamuoyunda erken seçim konuşulmakta. Siz Türkiye’de erken seçim yapılmasının yanında mı yoksa karşısında mısınız?” şeklinde bir soru yöneltti.