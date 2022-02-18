İstanbul'un 10 ilçesinde IŞİD operasyonları: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 13 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 13 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, IŞİD'le ilgili çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtiliyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlgili Haberler
- CHP’li Açıkel: Kureyşi’nin İdlib’te öldürülmesi, IŞİD'in üst düzey isimlerinin sınırlarımıza kadar sızdığını gösteriyor
- Sedef Kabaş'tan 'IŞİD' açıklaması
- IŞİD liderinin öldürüldüğü İdlib'deki operasyon, Türkiye'ye ikaz mı?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Google'dan Android adımı
- Futbol maçları zarara uğrattı
- 'Arıtma cihazları suyun tüm minerallerini yok ediyor'
- Maske zorunluluğu kalkacak mı?
- 4 kripto varlık hizmet sağlayıcısına milyonluk ceza
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!