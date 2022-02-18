İstanbul'un 10 ilçesinde IŞİD operasyonları: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 13 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

AA
18 Şubat 2022 Cuma, 09:59
İstanbul'un 10 ilçesinde IŞİD operasyonları: Çok sayıda gözaltı
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İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, IŞİD'le ilgili çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği belirtiliyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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