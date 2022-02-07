Sedef Kabaş'tan 'IŞİD' açıklaması

07 Şubat 2022 Pazartesi, 23:08

Gazeteci Sedef Kabaş, katıldığı bir televizyon programında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 22 Ocak'ta, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

IŞİD PAYLAŞIMI

Sedef Kabaş’ın Twitter hesabından “IŞİD üyesi olmak mı, atasözü kullanmak mı suç?” paylaşımı yapıldı. Paylaşımın devamında şu mesajlara yer verildi: