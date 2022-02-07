IŞİD liderinin öldürüldüğü İdlib'deki operasyon, Türkiye'ye ikaz mı?

07 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

IŞİD lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi’nin Türkiye sınırına yakın mesafede, Türk askerinin de bulunduğu İdlib’de öldürülmesinin Türkiye açısından sonuçları tartışılıyor.

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Eski IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’den sonra Kureyşi’nin de İdlib’deki Atme Kampı’ndan çıkması, bölgede çok sayıda asker bulunduran Türkiye’nin, bu kişilerin buradaki varlığına göz yumduğu şeklinde bir hava oluşturdu. Dolayısıyla bu operasyon Türkiye’ye yönelik bir ikaz olarak okunabilir” dedi.

İsmail Hakkı Pekin

TÜRKİYE’NİN KATKISI YOK



Ebubekir el Bağdadi’nin 2019’da İdlib’de ABD’nin hava operasyonunda öldürülmesinin ardından, Kureyşi de geçen hafta İdlib’de Türkiye sınırına üç kilometre mesafedeki Atme kasabasındaki eve düzenlenen operasyonla öldürüldü. O dönemki ABD Başkanı Trump’ın, verdiği destekten dolayı teşekkür ettiği ülkeler arasında Türkiye de yer almıştı, ancak Kureyşi operasyonunun ardından ABD kaynakları Türkiye’nin katkısı olduğuna dair bir bilgi aktarmadı.

TÜRK ASKERİ BÖLGEDE

Kureyşi operasyonunun bölgede yaratacağı sonuçları Cumhuriyet’e değerlendiren emekli korgeneral Pekin, “IŞİD liderine yönelik operasyon, ABD’nin yanı sıra hem Suriye hem de Rusya’nın işine geliyor. Çünkü oradaki terör örgütlerini temizlemek istiyorlar. Bu operasyondan Rusya’nın da haberinin olması muhtemeldir. Bölgede çok sayıda Türk askeri var. HTŞ başta terör örgütlerinin militanları da bu bölgede. Bunların varlığına Türkiye’nin göz yumduğu görüntüsü ortaya çıkıyor” dedi. Pekin, “Bağdadi de Türkiye sınırına çok yakın bir bölgede öldürülmüştü, dolayısıyla ‘Türk istihbaratının haberi olmadan bu kişiler buralara gelmiş olamazlar’ şeklinde bir mesaj veriliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Pekin, “Haseke Cezaevi’nin basılması, oradaki IŞİD unsurlarının kaçışı ve liderlerinin öldürülmesi gibi gelişmelerden, IŞİD’le mücadele vasıtasıyla YPG’nin ön plana çıkartılmasının amaçlandığı sonucunu çıkartabiliriz. Suriye’nin kuzeyinde YPG kontrolünde özerk bir yapı kurulması için ABD ve Rusya arasında bir mutabakat da sağlanabilir. Bu, YPG’ye yeni görevler verilmesi ve Türkiye’nin sıkıştırılması için önemli bir konu. Suriye ve Rusya’yla anlaşmak Türkiye için daha uygundu, şimdi daha farklı bir metotla Türkiye’yi bu bölgeden çıkartmaya çalışacaklar. ABD’nin desteklediği Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi ülkeler Suriye’de Esad yönetiminin devamı ve Türkiye’nin buradan çıkması için uzlaşma sağlamış durumdalar. Dolayısıyla Türkiye burada sıkışmış durumda” dedi.