İstanbul’un 7 ilçesinde harekete geçildi: IŞİD operasyonlarında çok sayıda gözaltı

01 Nisan 2022 Cuma, 10:30

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 ilçede 15 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, IŞİD'le bağlantılı oldukları gerekçesi ile 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Yakalanan 13 şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



