İşte AKP’ye geçeceği iddia edilen belediyeler!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisi CHP’den istifa ederek AKP’ye geçme kararının yankıları devam ederken, gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yarın AKP'ye katılacağını öne sürdüğü belediyeleri açıkladı.

Saymaz şunları yazdı:

"Yarın AK Parti’ye katılacak dokuz belediye: CHP: Aydın Büyükşehir, Aydın/Söke, Aydın/Yenipazar, Aydın/Sultanhisar, Gaziantep/Şehitkamil, Yalova/Altınova İyi Parti: Isparta/Yalvaç, Aksaray/Yeşiltepe Bağımsız: Kastamonu/Bozkurt

AK Parti’ye katılacaklardan biri de CHP’den seçilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz. 20 Ocak’ta ihaleye fesat iddiasıyla Yılmaz ve 14 kişiye soruşturma açıldı. Yılmaz, 8 Nisan’da CHP’den ayrıldı. 23 Mayıs’ta Yılmaz’a takipsizlik verildi. Yılmaz, yarın AK Parti’ye geçiyor"

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin de benzer bir paylaşım yaptı.

Şahin ise “AK Parti’ye geçmesi kesinleşen belediyeler… Aydın- CHP, Gaziantep/Şehitkamil- CHP, Yalova/Altınova- İyi Parti, Isparta/ Yalvaç-İyi Parti, Kastamonu/Bozkurt- Bgmsz, Aksaray/Yeşiltepe- İyi Parti”