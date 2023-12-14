İşte CHP'nin belirlediği 226 belediye başkan adayının tam listesi...
CHP Parti Meclisi (PM), 31 Mart yerel seçimleri için kararlaştırılan belediye başkan adaylarının tam listesini açıkladı. İşte isim isim tam liste...
CHP'nin bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında, 226 seçim bölgesindeki adaylar belirlendi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel düzenlediği basın toplantısında İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bursa büyükşehirleri için adaylarını açıkladı.
Toplantıdan sonra 226 seçim bölgesine ilişkin yayınlanan listede Nevşehir, Bolu, Karaman, Elazığ, Bayburt, Gümüşhane kentlerinin adaylarının da belirlendiği görüldü. Böylece CHP 4 büyükşehir dışında 6 kentinin adaylarını da açıklamış oldu.
226 seçim bölgesindeki adayların tam listesi şöyle:
En Çok Okunan Haberler
-
- Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
- CHP adayları tek tek açıkladı!
- O savcıyla ilgili karar verildi
- Vahdettin ve Şeyh Sait meselesinin asıl hedefi
- İmamoğlu'ndan 'İbrahim Özkan' yorumu
- Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar
- Tefecilik çetesi çökertildi!
- Davada karar çıktı!
- Üçok görevden alındı!
- ‘Seni başkan seçtirtmeyeceğiz’