İşte CHP'nin belirlediği 226 belediye başkan adayının tam listesi...

Yayınlanma: 14.12.2023 - 22:44

Güncelleme: 14.12.2023 - 22:54

CHP'nin bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında, 226 seçim bölgesindeki adaylar belirlendi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel düzenlediği basın toplantısında İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Bursa büyükşehirleri için adaylarını açıkladı.

Toplantıdan sonra 226 seçim bölgesine ilişkin yayınlanan listede Nevşehir, Bolu, Karaman, Elazığ, Bayburt, Gümüşhane kentlerinin adaylarının da belirlendiği görüldü. Böylece CHP 4 büyükşehir dışında 6 kentinin adaylarını da açıklamış oldu.

226 seçim bölgesindeki adayların tam listesi şöyle: