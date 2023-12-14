CHP adayları açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş, Bursa'da Bozbey...
Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de adaylar açıklandı. Buna göre İstanbul ve Ankara'da mevcut başkanlar yeniden aday gösterilirken Ahmet Akın ve Mustafa Bozbey'in adaylıkları da ilan edildi. CHP, İzmir'de ise aday açıklamadı.
Önümüzdeki 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP ilk belediye başkan adayları belli oldu. CHP MYK'sinin aldığı kararın PM'de oylanmasının ardından 227 seçim bölgesinin adayları açıklandı.
PM toplantısı sonrası CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 227 seçim çevresinde adayların belirlendiğini açıkladı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;
- İstanbul: Ekrem İmamoğlu
- Ankara: Mansur Yavaş
- Bursa: Mustafa Bozbey
- Bolu: Tanju Özcan
- Balıkesir: Ahmet Akın
- Elazığ: Av. Coşkun Çağlar
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