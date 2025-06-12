İşte iktidarın halkın belediyelerine gaspı! CHP'li isim tek tek sıraladı

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan AKP iktidarının 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bu yana seçilmiş belediyelere yönelik kayyum uygulaması ve milli iradeye yönelik müdahaleyi madde madde yazdı.

Arslan X hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İŞTE AKP’NİN İLERİ DEMOKRASİSİ ve TÜRKİYE YÜZYILI!

Seçilmiş Belediye Başkanlarına Müdahale, Halk İradesine Darbedir!

Yerel seçimlerin yapıldığı 31 Mart 2024 tarihinden bu yana;

ÜÇÜ BÜYÜKŞEHİR DÖRDÜ İL OLMAK ÜZERE 22 BELEDİYE

3’ü Büyükşehir, 4’ü İl, 15’i ilçe olmak üzere toplam 22 belediye başkanı görevden uzaklaştırılmıştır.

Görevden uzaklaştırılan belediyeler ve oy oranları:

1. İstanbul BŞ. (CHP) – 4.438.727 oy (%51,21)

2. Van BŞ. (DEM) – 245.711 oy (%55,51)

3. Mardin BŞ. (DEM) – 218.314 oy (%57,47)

4. Batman (DEM) – 122.144 oy (%64,53)

5. Siirt (DEM) – 37.216 oy (%49,64)

6. Hakkari (DEM) – 14.528 oy (%48,92)

7. Tunceli (DEM) – 6.761 oy (%40,22)

8. Esenyurt (CHP) – 228.075 oy (%49,15)

9. Halfeti (DEM) – 7.971 oy (%39,45)

10. Ovacık (CHP) – 685 oy (%33,64)

11. Bahçesaray (DEM) – 1.166 oy (%21,33)

12. Akdeniz (DEM) – 47.910 oy (%36,98)

13. Beşiktaş (CHP) – 66.017 oy (%64,12)

14. Kağızman (DEM) – 3.320 oy (%32,68)

15. Beykoz (CHP) – 68.581 oy (%45,86)

16. Şişli (CHP) – 99.921 oy (%66,59)

17. Beylikdüzü (CHP) – 112.261 oy (%52,88)

18. B.Çekmece (CHP) – 74.772 oy (%48,04)

19. Avcılar (CHP) – 121.230 oy (%53,41)

20. Gaziosmanpaşa (CHP) – 107.660 oy (%40,43)

21. Ceyhan (CHP) – 40.758 oy (%45,67)

22. Seyhan (CHP) – 158.439 oy (%41,60)

Toplam: 6.220.302 oy (%51,13)

Kaybeden AKP ve MHP’nin toplam oyu ise 4.558.275 olup, oy oranları %37,47’de kalmıştır.

Ancak bu belediyelerin 13’üne kayyum atanmış, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde ise belediye meclisi eliyle başkanlık değiştirilmiştir.

Böylece halkın sandıkta tecelli ettirdiği irade yok sayılmış, milletin egemenliği ayaklar altına alınmıştır.''

Arslan, paylaşımında şu mesajı verdi:

“Bu memlekette halk iradesinden büyük güç yoktur!

Sandıklarda tecelli eden millet iradesine yapılan her müdahale, günü geldiğinde sandıkta yine halk tarafından cevabını bulacaktır.

Kayyumlarla, tehditlerle, hukuksuzluklarla halkı susturamazsınız.

Biz susmayacağız, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.

Demokrasiye, adalete ve seçme-seçilme hakkına yönelen bu saldırılara karşı sonuna kadar direneceğiz!”