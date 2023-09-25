İşte yasamanın hali: Her dört sorudan üçü yanıtsız kaldı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:33

Güncelleme: 25.09.2023 - 16:33

TBMM, 1 Ekim’de açılarak 28. Dönem 1. Yasama Yılı'nı geride bırakacak ve 2. Yasama Yılı’na başlayacak. 14 Mayıs seçimlerinden bugüne geçen süre zarfında milletvekilleri denetim faaliyetleri kapsamında Meclis Başkanlığı’na 4 bin 318 yazılı soru önergesi sundu.

Kabine üyeleri, soru önergelerinin 930’unu yanıtlarken, en fazla soru Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yöneltildi. Öte yandan, 362 vekil, 28. Dönem 1. Yasama Yılında hiç soru sormadı.

EN FAZLA SORU ADALET BAKANI'NA

Elips Haber'den Selim Ercan'ın haberine göre, 28. Dönem Milletvekilleri, en fazla soruyu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sordu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan sonra muhatapları bakımından en fazla yazılı soru önergesi sırasıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a gönderildi.

964 SORU CEVAPLANDI

14 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclis’i (TBMM) 2 Haziran’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘en yaşlı üye’ sıfatıyla Genel Kurulu yönetmesi ile açılmıştı. 25 Temmuz’a kadar yoğun bir mesai yapan TBMM, daha sonra tatile girdi. 28. Dönem Genel Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 14 ve 28 Mayıs 2023’ten bugüne kadar geçen süre zarfında kabine üyelerine sorulan 4 bin 318 sorunun 964’ü cevap buldu. Öte yandan, Meclis Başkanlığı’na sorulan soru önergelerini 238 milletvekili gönderdi.

362 VEKİL HİÇ SORU SORMADI

Geride bırakılan seçimlerin ardından 600 milletvekili belirlendi. 2 Haziran’da Meclis’e gelen vekiller Genel Kurul’da yemin ederek görevlerine başladı. 14 Mayıs’tan bugüne geçen sürede 238 milletvekili hükümete soru önergesi verirken, geriye kalan 362 vekilin soru sormaması dikkat çekti.

Söz konusu 238 milletvekili arasında en fazla soruyu Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sordu. Gergerlioğlu, 930 soru önergesi ile en fazla soru soran vekil oldu.

28. Dönemin 1. Yasama yılında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kabinesine gönderilen yazılı soru önergelerinin sayısal bakımdan dağılımı şöyle;

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 201

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 749

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 554

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 422

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 389

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: 387

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 298

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 272

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 252

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: 162

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: 138

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: 113

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 81

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 81

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 74

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: 42

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: 36