İstifa eden AKP’li Belediye Meclis Üyesi Abdullah Tarhan paylaştı: Bütün amcaoğulları belediyeye doluştu

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Batman’da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, Hasankeyfli gençler işsiz beklerken AKP’lilerin akrabalarının belediyede işe alınmasını eleştirip partiden istifa ettiğini duyurmuştu. Tarhan istifasının ardından Hasankeyf Belediyesi’nde Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen ve AKP ilçe başkanı Rüstem Ayhan tarafından işe alındığı iddia edilen kişilerin isimlerini açıkladı. Tarhan, belediyeyle ilgili yaptığı paylaşımdan sonra kimsenin iddiaları yalanlamak için kendisini aramadığını belirtti. Tarhan, “Yalanlarlarsa daha fazla açıklamada bulunacağım, bunu biliyorlar o yüzden arayıp üstüme gelmiyorlar” diye konuştu.

Hasankeyf AKP ilçe teşkilatında bir istifa daha yaşandı.15 yıldır partinin ilçe teşkilatında görev yaptığını belirten Muhittin Orhan, istifa ettiğini yazılı bir açıklama ile duyurdu. Orhan açıklamasında “Hasankeyf AKP İlçe Teşkilatı, AKP’yi aile şirketine çevirdiler. Belediye başkanının ve ilçe başkanlarının onlarca akrabasını belediye, PTT ve farklı kurumlarda değerlendirdiler. Bizzat arkadaşlarımızın mağduriyetini ve tepkisini gördüm. AKP’yi Hasankeyf’te tabela partisine çevirmeleri, bu partiye ülke menfaati için değil de kişisel menfaat için sahip çıkmaları sebebiyle istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘YAKIN DURMAYANA İŞ YOK’

CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, “Türkiye’nin her yerinde bu uygulama var. AKP’lilerin dışında işe girebilen var mı? Şu an AKP’ye yakın olmayan, milletvekillerine yakın olmayan, Cumhur İttifakı’na yakın olmayan bir gencimiz işe girebiliyor mu? Bunu artık sistem olarak oturttular” dedi.

İSİMLERİ SIRALADI

Tarhan’ın verdiği isimleri şöyle: Yaşar Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) Hasankeyf Belediyesi, Ahmet Ayhan (Rüstem Ayhan’ın kardeşi) Hasankeyf Belediyesi, Hasan Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) Hasankeyf Belediyesi, Ali Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mahmut Ayhan (Rüstem Ayhan’ın amcaoğlu) PTT, Salih Kutlu (Rüstem Ayhan’ın akrabası ) Hasankeyf Belediyesi, Şehmus Kutlu (Rüstem Ayhan’ın akrabası) Hasankeyf Özel İdaresi, Hüseyin Mete (Rüstem Ayhan’ın halasının oğlu) Hasankeyf Belediyesi, Yılmaz Tekine (Rüstem Ayhan’ın akrabası) Hasankeyf Belediyesi, Refik Türkan (Rüstem Ayhan’ın akrabası) Hasankeyf Belediyesi, Yakup Ayhan (Rüstem Ayhan’ın akrabası) PTT, Arif Ayhan (Rüstem Ayhan’ın kardeşi) Müze Müdürlüğü, Serhat Kusen (Abdülvahap Kusen’in yeğeni) Sağlık İl Müdürlüğü, Sait Can (Abdülvahap Kusen’in yeğeni) PTT.