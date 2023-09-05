İstifa ettiler: Meclis’te HDP’li kalmadı
HDP Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, partilerinden istifa ederek Yeşil Sol Parti'ye katıldı.
Buldan ve Sancar'ın istifasıyla Meclis'te HDP'li milletvekili kalmazken, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 57'ye çıktı.
Milletvekilliğine Yeşil Sol Parti listelerinden seçilen Buldan ve Sancar, seçimin ardından partilerinden istifa ederek HDP'ye geçmiş ve eş genel başkanlık görevine getirilmişlerdi.
Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde, görevlerini Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'a devretmişlerdi.
Olağanüstü kongrede Anayasa Mahkemesi’nde davanın yarattığı risk nedeniyle siyasi çalışmalarına Yeşil Sol Parti çatısı altında sürdürecek olan HDP, çalışmalarını askıya alma kararı almıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Milli sporcuları beğenmeyen Hacı Yakışıklı cevabını aldı
- Ekranların tanıdık siması kanal sahibi oldu...
- Ay, Dünya'dan uzaklaşıyor: Günler 25 saat sürecek!
- iPhone 15'in fiyat listesi sızdırıldı!
- 24 il için 'deprem alarmı' verdiler
- Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı
- 'Şimşek'e iki operasyon çekilmiş'
- Evde besledikleri yılanlarla geçiniyorlar
- Putin tek şart sundu
- 6 milyon verdi 6 milyarlık ihale aldı!