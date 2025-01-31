İstifa soruları yanıtsız kalmıştı: Erdoğan, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Antalya'da yan yana
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin, "Turizm Bakanı'nın istifası söz konusu mu ya da bir görevden alma olacak mı?" sorularını yanıtsız bırakmıştı. Erdoğan ile Bakan Ersoy yan yana görüntülendi.
Bolu Kartalkaya'daki facianın sorumluları ile ilgili tartışmalar devam ederken Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönelik sessizliğini koruyor.
Daha önce grup toplantısı çıkışı Bakan Ersoy hakkında gazetecilerin 'istifa' ya da 'görevden alma' ile ilgili sorularını yanıtsız bırakan Erdoğan, Ersoy ile bir arada görüntülendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile göz bebeğimiz Antalya’dayız! pic.twitter.com/qhFDVovIks— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) January 31, 2025
Benzer şekilde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da partisinin grup toplantısı öncesinde kendisine yöneltilen istifa sorularını yanıtsız bırakmıştı.
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