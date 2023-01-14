İstismar komisyonunun başına şeriatçı atanmıştı: Muhalefetten çok sert tepki!

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 02:49

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nda yaşanan 6 yaşındaki bir kız çocuğunun “evlilik” adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılması ve benzer olayların yaşanmasının önlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun başkanlığına “Şeriat bizim hukukumuzdur” diyen AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu seçildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kurulan komisyonun başkanvekilliğine AKP Bolu Milletvekili Arzu Aydın, sözcülüğe AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, kâtip üyeliğine MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk seçildi.

Aydoğdu’nun iki sene önce Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında sarfettiği “Şeriat kelimesinden korkarız, hayır, öyle değildir, şeriat bizim hukukumuzdur” sözleri tutanaklarda yer almıştı.

(Candan Yüceer)

‘SORUN ZİHNİYETTE’

Kurulan komisyonun üyelerinden CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise konuya ilişkin, şunları kaydetti:

“Bu durum bir zihniyetin de yansıması. Bundan önce de çocukların cinsel istismarına dair komisyon kuruldu. Sorun komisyonu kurmakta değil, sorun zihniyetin değişmesinde. 6 yaşındaki çocukların evlendirilmesini, kadına yönelik şiddetin, cinayetlerin önlenemediğini konuşuyoruz ama bu durumun giderilmesi yönünde politik bir irade göremiyoruz çünkü o zihniyete sahip değiller. Maalesef hâlâ aman bizim vakfımız, cemaatimiz zarar görmesin diye çocukları kollamayan bir zihniyet var iktidarda. Onun mensupları da ara ara sarf ettikleri bu cümlelerle gerçek zihniyetlerini ifade ediyorlar.”

(Sera Kadıgil)

‘TARİKATIN ŞEYHİ ELİYLE’

Aydoğdu’nun görevlendirilmesine tepki gösteren TİP Milletvekili Sera Kadıgil, “6 yaşındaki çocuğunun sistematik bir şekilde istismar edildiği yer alenen şeriatcı bir tarikat. Bu tarikatın şeyhi eliyle yaşanılıyor bunlar. Meclis, “Şeriat bizim hukukumuzdur” diyen bir erkek atıyor. Bu durumda medeni kanundaki evlenme yaşı olan 17-18’i mi yoksa şeriata göre uygun olan buluğa ermeyi mi uygun görüyor? ‘Kapatın dükkânı gidin’ dedirten bir durum” ifadelerini kullandı.